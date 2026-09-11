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Путин: участие России в "Большой восьмерке" не было полноценным

Путин: участие России в "Большой восьмерке" не было полноценным

РИА Новости/Александр Казаков Участие России в "Большой восьмерке" (G8) носило ограниченный характер и не являлось полноценным членством.

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