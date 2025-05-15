Военный блогер пишет о ликвидации в зоне СВО экс-депутата ВРУ, командира роты ВСУ Надежды Савченко

В сети появились сообщения о том, что в зоне СВО ликвидирована небезызвестная Надежда Савченко. Напомним, что Савченко в своё время входила в состава миномётного расчёта, при обстреле из которого погибли российские журналисты Игорь Корнилюк и Антон Волошин, освещавшие события на Донбассе.