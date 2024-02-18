Что обсудили главы МИД Украины и Китая 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. Они обсудили двусторонние отношения и необходимость установления справедливого и устойчивого мира в Украине.
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