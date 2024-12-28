В России отреагировали на запуск Украиной больше 50 беспилотников за ночь

Запуская беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по России, Украина пытается каким-то образом повлиять на положение на фронтах, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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