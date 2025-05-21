🤬В рубрику #НАКИПЕЛО Парковка у поликлиники. Сегодня аншлаг. Машину поставить негде. А тут ещё вечные ямы и грязь.
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🤬В рубрику #НАКИПЕЛО Парковка у поликлиники. Сегодня аншлаг. Машину поставить негде. А тут ещё вечные ямы и грязь.