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Что означает появление доклада о военных преступлениях Киева

Что означает появление доклада о военных преступлениях Киева

7 августа Amnesty International подтвердила свои обвинения в адрес украинских военных, которые, по предыдущим заявлениям этой организации, наносили удары из жилых построек, а также размещали вооружения на территории объектов гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Фото: © Использованы материалы: Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency, West Coast Surfer/moodboard Правда, Amnesty попыталась несколько смягчить свои обвинения, заявив, что «глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными», но это практически ничего не меняет – упреки выдвинуты очень серьезные.

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