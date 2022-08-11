Что означает появление доклада о военных преступлениях Киева

7 августа Amnesty International подтвердила свои обвинения в адрес украинских военных, которые, по предыдущим заявлениям этой организации, наносили удары из жилых построек, а также размещали вооружения на территории объектов гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Фото: © Использованы материалы: Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency, West Coast Surfer/moodboard Правда, Amnesty попыталась несколько смягчить свои обвинения, заявив, что «глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными», но это практически ничего не меняет – упреки выдвинуты очень серьезные.