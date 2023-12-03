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Дзюба о матче в снегопад: «Зенит» хотел перенести на завтра, но поняли, что это очень геморройно. Правильно – ЦСКА играл с «Ростовом», и мы не сахарные»

Дзюба о матче в снегопад: «Зенит» хотел перенести на завтра, но поняли, что это очень геморройно. Правильно – ЦСКА играл с «Ростовом», и мы не сахарные»

«Локомотив» обыграл «Зенит» (3:1) в матче 17-го тура Мир РПЛ. Начало матча было отложено на полчаса из-за сильного снегопада.

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