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По-настоящему умные мужья знают одну мудрость, которая помогает им быть счастливыми в браке

Для гармоничных и счастливых отношений, конечно, требуются усилия обоих партнеров. Нужно, чтобы оба думали о том, как жить в мире и согласии, не ссориться по мелочам, находить компромиссы, не принимать в эмоциях важных решений, не грубить друг другу, не унижать.

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