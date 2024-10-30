С 1 ноября получить в России кредит под залог авто станет сложнее

С 1 ноября в России станет сложнее получить кредит под залог автомобиля. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрея Сироткина.
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