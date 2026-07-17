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Газета.ру

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IT-эксперт Лопатин: удаленные с Google Play приложения можно скачать с RuStore

IT-эксперт Лопатин: удаленные с Google Play приложения можно скачать с RuStore

Самый простой и безопасный путь поставить удаленные из Google Play и App Store приложения на новое устройство - скачать их через магазин RuStore, однако этот вариант подходит только для устройств на Android, сообщил в беседе с РИАМО IT-специалист Артем Лопатин.

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