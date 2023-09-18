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Защитник СКА Сергеев о 5 поражениях подряд: «Нет панических мыслей. За команду не стыдно, надо уже начинать выигрывать»

В воскресенье СКА проиграл «Сибири» со счетом 1:2. Команда тренера Романа Ротенберга занимает предпоследнее, 10‑е место, в Западной конференции, набрав 4 очка.

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