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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов набрал 2+2 в матче с «Оттавой», став 1-й звездой. У защитника 24 очка в 68 играх

Орлов набрал 2+2 в матче с «Оттавой», став 1-й звездой. У защитника 24 очка в 68 играх

Защитник «Каролины» признан первой звездой этой игры. Россиянин продлил результативную серию (2+4) до 3 игр.

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