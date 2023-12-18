Си Цзиньпин поздравил шейха Машааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха со вступлением в должность нового эмира Кувейта

Пекин, 18 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье поздравил шейха Машааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха со вступлением в должность нового эмира Кувейта и выразил готовность прикладывать совместные усилия по дальнейшему продвижению отношений между двумя странами.