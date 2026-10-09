Астраханскую область в субботу прогреет до двадцати семи градусов

В субботу, 10 октября, Астраханская область останется в зоне комфортного осеннего тепла. По прогнозу Астраханского ЦГМС, 10 октября на всей территории области сохранится ясная погода без осадков.
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