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Пункт-А

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Астраханскую область в субботу прогреет до двадцати семи градусов

Астраханскую область в субботу прогреет до двадцати семи градусов

В субботу, 10 октября, Астраханская область останется в зоне комфортного осеннего тепла. По прогнозу Астраханского ЦГМС, 10 октября на всей территории области сохранится ясная погода без осадков.

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