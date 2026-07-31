Одна из крылатых ракет Х-101 ̶п̶р̶е̶д̶н̶а̶з̶н̶а̶ч̶е̶н̶н̶ы̶х̶ ̶д̶л̶я̶ ̶у̶н̶и̶ч̶т̶о̶ж̶е̶н̶и̶я̶ ̶о̶б̶ъ̶е̶к̶т̶о̶в̶ ̶в̶ ̶П̶о̶л̶ь̶ш̶е̶ ̶ перехваченных ВСУ в Винницкой области.
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Одна из крылатых ракет Х-101 ̶п̶р̶е̶д̶н̶а̶з̶н̶а̶ч̶е̶н̶н̶ы̶х̶ ̶д̶л̶я̶ ̶у̶н̶и̶ч̶т̶о̶ж̶е̶н̶и̶я̶ ̶о̶б̶ъ̶е̶к̶т̶о̶в̶ ̶в̶ ̶П̶о̶л̶ь̶ш̶е̶ ̶ перехваченных ВСУ в Винницкой области.
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