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Поднимали асфальт и установили лотки: как отремонтировали "плавающий" двор в Уссурийске

Поднимали асфальт и установили лотки: как отремонтировали "плавающий" двор в Уссурийске

В Уссурийске приняты работы по благоустройству заключительной придомовой территории по программе "100 дворов Уссурийска".

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