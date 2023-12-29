СУДЬБА "ПОКАЯНЦЕВ"

ЕВГЕНИЙ РЕНКАС — Шел в комнату, попал в другую.— Попал или хотел попасть?А. Грибоедов, "Горе от ума" Ситуация вокруг "голой вечеринки" развивается стремительным домкратом.
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