Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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СУДЬБА "ПОКАЯНЦЕВ"

СУДЬБА "ПОКАЯНЦЕВ"

ЕВГЕНИЙ  РЕНКАС — Шел в комнату, попал в другую.— Попал или хотел попасть?А. Грибоедов, "Горе от ума" Ситуация вокруг "голой вечеринки" развивается стремительным домкратом.

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