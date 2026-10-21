МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. США, Украина и европейские страны согласовали дальнейшие шаги по дипломатическому урегулированию конфликта, Дональд Трамп призвал Киев не затягивать с поиском решения, а на энергетическом рынке тем временем дорожают нефть и газ.