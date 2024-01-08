Араухо не спешит продлевать контракт с «Барсой» на улучшенных условиях. «Бавария» попытается купить защитника летом

Каталонцы намерены заключить новое соглашение с защитником на фоне интереса к нему со стороны «Баварии», которая отложила попытки приобрести уругвайца на летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport со ссылкой на Sky Germany.
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