Заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил о применении закона, предусматривающего ограничения для русских, скрывающихся за рубежом от наказания.
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