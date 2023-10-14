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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Александр Григоров
    Грудной шовинизм ...это когда те у кого грудь не дают другим  ее погладить))))))))))))Что такое «грудно...
  • Samarium
    Пусть женщины не обращают внимания на некоторых недоразвитых умственно особей мужского пола , спокойно живут, рожают,...Что такое «грудно...
  • автор
    буллят не только за маленькую грудь. У меня грудь большая. чего только не слушалась. И вымя И бидоны. И грудь ,это то...Что такое «грудно...

Что такое «грудной шовинизм»?

Что такое «грудной шовинизм»?

Морена, мне хотелось бы указать на стереотип, который испортил жизнь многим женщинам. Я процитирую одну статью «мужчин, живущих соло», в которой он проявился особенно выпукло.

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Комментарии
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автор
буллят не только за маленькую грудь. У меня грудь большая. чего только не слушалась. И вымя И бидоны. И грудь ,это то что помещается в руку остальное ...... А уж ненужного внимания, свиста вслед сколько было.  женщину всегда найдут за что укусить.
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12 час.
Samarium
Пусть женщины не обращают внимания на некоторых недоразвитых умственно особей мужского пола , спокойно живут, рожают, кормят грудью своих детишек...Умные поймут, а дуракам  бесполезно что-либо доказывать...
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12 час.
Александр Григоров
Грудной шовинизм ...это когда те у кого грудь не дают другим  ее погладить))))))))))))
Ответить
12 час.

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