Что такое «грудной шовинизм»?

автор

буллят не только за маленькую грудь. У меня грудь большая. чего только не слушалась. И вымя И бидоны. И грудь ,это то что помещается в руку остальное ...... А уж ненужного внимания, свиста вслед сколько было. женщину всегда найдут за что укусить.