Морена, мне хотелось бы указать на стереотип, который испортил жизнь многим женщинам. Я процитирую одну статью «мужчин, живущих соло», в которой он проявился особенно выпукло.
Что такое «грудной шовинизм»?
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буллят не только за маленькую грудь. У меня грудь большая. чего только не слушалась. И вымя И бидоны. И грудь ,это то что помещается в руку остальное ...... А уж ненужного внимания, свиста вслед сколько было. женщину всегда найдут за что укусить.
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12 час.
Samarium
Пусть женщины не обращают внимания на некоторых недоразвитых умственно особей мужского пола , спокойно живут, рожают, кормят грудью своих детишек...Умные поймут, а дуракам бесполезно что-либо доказывать...
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12 час.
Александр Григоров
Грудной шовинизм ...это когда те у кого грудь не дают другим ее погладить))))))))))))
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12 час.
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