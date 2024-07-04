Ценой «жизни покупателя»: эксперт объяснил равновесие на газовом рынке Евросоюза Татьяна АрестоваВ последние годы газовый рынок Европы пережил нешуточные колебания, достигнув катастрофически высоких уровней цен в начале 2020-х, что вызвало серьезные экономические и политические последствия.
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