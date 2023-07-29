Как правильно носить солнцезащитные очки: опасность и полезность

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рекомендовал россиянам снимать солнцезащитные очки в помещении. Ученый отметил, что хотя они являются неотъемлемым атрибутом летнего сезона, их ношение также может представлять некоторую опасность для здоровья.