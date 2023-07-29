Banki.loans

412 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    "Джон Кирби подчеркнул, что штаты не приемлют тактики захвата власти с использованием оружия"!!! Даже не знаю, смеять...США не планируют ...
  • Евгений Бут
    Что за глупая статья!Почему психологи ...
  • Нина
    Да примите уж закон о лишении гражданства таких, не проживающих в России годами и публично постоянно поливающих Росси...Суд рассмотрит пр...

Как правильно носить солнцезащитные очки: опасность и полезность

Как правильно носить солнцезащитные очки: опасность и полезность

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рекомендовал россиянам снимать солнцезащитные очки в помещении. Ученый отметил, что хотя они являются неотъемлемым атрибутом летнего сезона, их ношение также может представлять некоторую опасность для здоровья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх