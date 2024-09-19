МВД установило, что песни Покровского противоречат национальным интересам России

Министерство внутренних дел РФ установило, что песни лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) противоречат национальным интересам России, следует из судебных документов.
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