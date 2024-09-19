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МВД установило, что песни Покровского противоречат национальным интересам России

МВД установило, что песни Покровского противоречат национальным интересам России

Министерство внутренних дел РФ установило, что песни лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) противоречат национальным интересам России, следует из судебных документов.

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