До 5 февраля можно принять участие в конкурсе «Налоги – паруса государства»

5 февраля 2024 года завершается прием работ для участия в конкурсе «Налоги – паруса государства». Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России по Смоленской области приглашают принять в нем участие всех школьников и учителей, одаренных творчески и понимающих важность уплаты налогов.