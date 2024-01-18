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Смоленская Газета

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До 5 февраля можно принять участие в конкурсе «Налоги – паруса государства»

До 5 февраля можно принять участие в конкурсе «Налоги – паруса государства»

5 февраля 2024 года завершается прием работ для участия в конкурсе «Налоги – паруса государства». Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России по Смоленской области приглашают принять в нем участие всех школьников и учителей, одаренных творчески и понимающих важность уплаты налогов.

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