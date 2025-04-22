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У «Барсы» рекорд Ла Лиги по ударам в 1-м тайме без гола минимум с сезона-2003/04 – 24

Команда Ханси Флика принимает «Мальорку» в 33-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм). Счет на 46-й минуте открыл Дани Ольмо.

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