Не инфаркт и не язва: проявления тревоги, которые легко спутать с болезнями сердца и ЖКТ

Тревожное расстройство, как и настоящую депрессию, легко спутать с другими заболеваниями. Например, та же депрессия может скрываться под разными масками, ее еще называют «маскированной» или «депрессией без депрессии».
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