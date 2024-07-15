В Москве открылся фестиваль «Театральный бульвар»

Фестиваль «Театральный бульвар» стартовал в Москве. Мероприятия продлятся до 11 августа. Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин указал, что сегодня был старт фестивалю «Театральный бульвар», который будет проходить на семи бульварах с разной программой.
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