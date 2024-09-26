Свердловский губернатор не дождался поблажки от Минобороны по контрактникам

Губернатор Евгений Куйвашев не торопился увеличением региональных выплат участникам спецоперации РФ на Украине потому, что до последнего рассчитывал, что Минобороны пересмотрит KPI для региона по числу контрактников-добровольцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии