Театр абсурда

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Дмитрий Анатольевич, поддерживаем!

Дмитрий Анатольевич, поддерживаем!

«Земля Санникова» Украинская хунта всё время талдычит, что условием переговоров является выход на какие-то их границы 1991 года.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Дмитрий Анатольевич, поддерживаем!&quot; Причём здесь Дмитрий Анатольевич?! У Дмитрия Анатольевича, если он станет Президентом, будет более масштабная задача: только ему можно доверить в будущем ПУТИНЦЕНТР построить в Питере. А у него опыт есть, ЕЦ построил.  Так и потянется цепочка евреев в Президенты. Абрамовичи и дерипаски натоптали тропки в Кремль и каждый раз будут решать, кто будет новым президентом, глядишь, ещё продлят вывоз денежек за границу.
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