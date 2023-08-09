Владимир Соловьев

"Дмитрий Анатольевич, поддерживаем!" Причём здесь Дмитрий Анатольевич?! У Дмитрия Анатольевича, если он станет Президентом, будет более масштабная задача: только ему можно доверить в будущем ПУТИНЦЕНТР построить в Питере. А у него опыт есть, ЕЦ построил. Так и потянется цепочка евреев в Президенты. Абрамовичи и дерипаски натоптали тропки в Кремль и каждый раз будут решать, кто будет новым президентом, глядишь, ещё продлят вывоз денежек за границу.