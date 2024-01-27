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В Минэнерго рассказали об объемах поставок газа в дружественные страны

В Минэнерго рассказали об объемах поставок газа в дружественные страны

Россия в минувшем году экспортировала в дружественные страны 76 млрд кубометров газа. Соответствующая статистика содержится в презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина, которая включает в себя данные о поставках как трубопроводного, так и сжиженного природного газа (СПГ).

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