Макрон обещает «усилит давление» на Россию с целью заставить её ввести режим полного прекращения огня Запад в ближайшее время «усилит давление» на Россию, чтобы заставить ее ввести режим прекращения огня.
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Макрон обещает «усилит давление» на Россию с целью заставить её ввести режим полного прекращения огня Запад в ближайшее время «усилит давление» на Россию, чтобы заставить ее ввести режим прекращения огня.
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