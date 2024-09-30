Легойда заступился за теорию Дарвина в школах

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в передаче «Светлый вечер» на «Радио Вера» заявил, что эволюционную теорию Чарльза Дарвина не стоит исключать из школьной программы.