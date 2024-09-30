Легойда заступился за теорию Дарвина в школах

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в передаче «Светлый вечер» на «Радио Вера» заявил, что эволюционную теорию Чарльза Дарвина не стоит исключать из школьной программы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии