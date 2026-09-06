БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 621 подписчик

Можем, когда надо: отечественные танталовые микрочипы

Можем, когда надо: отечественные танталовые микрочипы

Чип с танталовыми резонаторами, изготовленный в «Квантум Парке». Источник — fmn.bmstu.ru Всем чипам чип С 2022 года в России наблюдается поистине взрывной рост государственного финансирования разработок в области микроэлектроники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Бакланов
&quot;Делают это не от хорошей жизни.&quot; - делают это потому что надо производить самим для хорошей жизни. По мнению автора &quot;хорошая жизнь&quot; - это как раз - все купим, а не произведем сами.
Ответить
3 н.