AP: ВСУ отвели с передовой танки Abrams из-за угрозы атак российских дронов

Украинские военные решили отвести с передовой переданные Киеву Соединенными Штатами танки Abrams M1A1, поскольку их трудно защитить от российских беспилотников, пишет Associated Press, ссылаясь на источники среди американских военных чиновников.
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