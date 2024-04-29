Не нужно бояться, что у нас станет меньше населения

Алексей Горшков

Между прочим это И НАС касается! Украинская "версия" - без сомнения людоедская, призванная оправдать потери. Но в наших условиях упорно умножать население за счёт загорелых "ценных специалистов"... Ещё дедушка Ленин говорил: "Лучше меньше, да лучше"! Бич "цивилизованного мира" сегодня - КАК РАЗ перенаселение! Нам надо из "минуса" сделать "плюс" - КАЧЕСТВОМ БРАТЬ !!! В конце концов - по соотношению количества природных ресурсов к количеству населения мы, я так думаю, лидируем! Надо, мне кажется, ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ: не наживаться на практически РАБСКОМ, неквалифицированном труде мигрантов, а ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ отрасли, базирующиеся на робототехнике, развивать! Может я и не прав, и моя позиция - "маниловская", но я так считаю!