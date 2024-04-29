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Не нужно бояться, что у нас станет меньше населения

Не нужно бояться, что у нас станет меньше населения

Новости утилизации населения Украины."И не нужно бояться, что у нас вдруг станет меньше населения. Это тоже манипуляция.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Между прочим это И НАС касается! Украинская &quot;версия&quot; - без сомнения людоедская, призванная оправдать потери. Но в наших условиях упорно умножать население за счёт загорелых &quot;ценных специалистов&quot;... Ещё дедушка Ленин говорил: &quot;Лучше меньше, да лучше&quot;! Бич &quot;цивилизованного мира&quot; сегодня - КАК РАЗ перенаселение! Нам надо из &quot;минуса&quot; сделать &quot;плюс&quot; - КАЧЕСТВОМ БРАТЬ !!! В конце концов - по соотношению количества природных ресурсов к количеству населения мы, я так думаю, лидируем! Надо, мне кажется, ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ: не наживаться на практически РАБСКОМ, неквалифицированном труде мигрантов, а ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ отрасли, базирующиеся на робототехнике, развивать! Может я и не прав, и моя позиция - &quot;маниловская&quot;, но я так считаю!
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