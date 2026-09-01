Долина переехала в элитную квартиру, оформленную на дочь

Лариса Долина сменила жильё после громкого скандала с квартирой в Хамовниках. Новую недвижимость артистка оформила на дочь Ангелину, чтобы обезопасить себя от повторения истории с мошенниками.
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