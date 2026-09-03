Захарова сравнила обвинения Германии с «делом Скрипалей»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявления немецких властей о возможной причастности Москвы к различным инцидентам с так называемым делом Скрипалей в Великобритании.
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