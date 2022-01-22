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В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники МВД по Республике Алтай познакомили учащихся Горно-Алтайского государственного университета со службой в полиции.

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант», посвященной Дню российского студенчества, сотрудники Министерства внутренних дел по Республике Алтай познакомили учащихся Горно-Алтайского государственного университета со службой в полиции.

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