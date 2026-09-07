РНК-полимераза способна считывать инструкции из восьми "букв" ДНК вместо четырех

Все живое на Земле использует одну и ту же систему хранения наследственной информации: ДНК состоит из четырех букв — аденина (A), тимина (T), гуанина (G) и цитозина (C), которые образуют две комплементарные пары (A-T и G-C).
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