⚡️ВНИМАНИЕ ⚡️ 10.05.2025 г девушка ошибочно забрала коробку с непринадлежащим ей товаром в пункте выдачи WILDBERRIES по ул Пионерской, д.
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⚡️ВНИМАНИЕ ⚡️ 10.05.2025 г девушка ошибочно забрала коробку с непринадлежащим ей товаром в пункте выдачи WILDBERRIES по ул Пионерской, д.