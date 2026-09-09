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Спасенный котенок в Приморье стал самым далеким путешественником: Leo 260M добрался до заказника «Васильковский»

Спасенный котенок в Приморье стал самым далеким путешественником: Leo 260M добрался до заказника «Васильковский»

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября, ФедералПресс. История самого известного дальневосточного леопарда России по кличке Leo 260M получила неожиданное продолжение.

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