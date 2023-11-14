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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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MotoGP. Марини займет место Марка Маркеса в заводской «Хонде» (The Race)

Ранее стало известно, что шестикратный чемпион Марк Маркес покинет «Хонду» после 11 лет совместной работы и продолжит карьеру на байке «Дукати» в «Грезини».

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