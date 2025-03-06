Панарин забил в 3-м матче подряд – «Вашингтону». У него 26+38 в 60 играх

Форвард «Рейнджерс» продлил голевую серию до 3 игр (3+2 на отрезке). Всего в 60 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 64 (26+38) очка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева: «Он был человеком с огромной внутренней силой, честью и преданностью своему делу»
- Пегула пригласила всех финалисток турнира в Остине вместе полететь в Индиан-Уэллс на ее частном самолете
- Навка о фильме про Роднину: «Рада, что на примере этого фильма будут рождаться новые звездочки фигурного катания»
Свежие комментарии