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Джимми Батлер набрал 36 очков и 5 подборов в победной встрече с «Бруклином»

Джимми Батлер набрал 36 очков и 5 подборов в победной встрече с «Бруклином»

Лидер «Майами» Джимми Батлер помог команде продлить победную серию в матче с «Бруклином» (122:115). Батлер набрал 36 очков, 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 3 блок-шота.

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