«Продаю кольца, чтобы кормить детей»: где сейчас Ксюша Новикова из «Блестящих»

В нулевых голос Ксении Новиковой знал каждый. Звездная участница «Блестящих» стала одной из самых ярких звезд России тех лет, ее песни крутили по радио и телевидению, а сама Ксения регулярно появлялась на телешоу и в глянцевых журналах.
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