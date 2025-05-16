«Продаю кольца, чтобы кормить детей»: где сейчас Ксюша Новикова из «Блестящих»

В нулевых голос Ксении Новиковой знал каждый. Звездная участница «Блестящих» стала одной из самых ярких звезд России тех лет, ее песни крутили по радио и телевидению, а сама Ксения регулярно появлялась на телешоу и в глянцевых журналах.