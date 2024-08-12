Знания о грибах и их экологии постоянно обновляются.Опытный грибник и руководитель центра культурно-просветительских программ челябинской Публичной библиотеки Роман Япишин в эфире стрим-шоу «Поутру» рассказал, почему не советует использовать атласы для определения грибов.
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