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Золотой «Гелендваген» от Mansory вызвал бурю негодования на Западе: почему тюнинг-ателье снова обвинили в безвкусице

Золотой «Гелендваген» от Mansory вызвал бурю негодования на Западе: почему тюнинг-ателье снова обвинили в безвкусице

Mercedes-Benz G-Class, или в простонародье «Гелендваген», давно перестал быть просто внедорожником. Изначально созданный для суровых армейских будней, этот угловатый автомобиль со временем превратился в один из главных символов статуса и богатства.

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