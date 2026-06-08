Золотой «Гелендваген» от Mansory вызвал бурю негодования на Западе: почему тюнинг-ателье снова обвинили в безвкусице

Mercedes-Benz G-Class, или в простонародье «Гелендваген», давно перестал быть просто внедорожником. Изначально созданный для суровых армейских будней, этот угловатый автомобиль со временем превратился в один из главных символов статуса и богатства.
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