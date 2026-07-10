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34-летний Мане завершил карьеру в сборной Сенегала. Форвард забил 54 гола в 130 матчах за команду и выиграл Кубок Африки в 2021-м

34-летний вингер Садьо Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала. Форвард, представляющий « Аль-Наср », сыграл четыре матча на ЧМ-2026 и сделал одну результативную передачу.

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