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Четыре клуба из топ-лиг замыкают таблицы в ЛЧ перед 6-м туром – «МЮ», «Милан», «Севилья», «Унион»

Четыре клуба из топ-лиг замыкают таблицы в ЛЧ перед 6-м туром – «МЮ», «Милан», «Севилья», «Унион»

В преддверии заключительного тура «Манчестер Юнайтед» остается на 4-й позиции в группе A, имея 4 очка в активе.

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